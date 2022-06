Uomini e donne, Andrea Cerioli e i kg di troppo: "Inizio a sembrare un’otaria"

Agli occhi dei followers appaiono (quasi) sempre perfetti eppure, essendo in primis umani, può succedere che complici un cambio stile di vita piuttosto che la pigrizia e perchè no, la pandemia, anche degli adoni come Andrea Cerioli mettano qualche kg in più. A tal proposito l'ex tronista ha pubblicato alcune stories nel suo profilo Instagram dove parla del cambiamento del suo corpo ma anche della voglia di riprendere in mano la situazione.

Era tornato dall’Isola dei Famosi con ben 22 kg in meno e, a distanza di un anno, ha recuperato tutto arrivando oggi a pesare 85.7 kg, dieci in più del suo peso forma. “Sono ingrassato, inizio a sembrare un’otaria” ha scritto il bolognese sui social annunciando anche l'inizio di un percorso che lo riporterà alla sua forma ideale.

Attività fisica, alimentazione calibrata, sono questi gli ingredienti alla base del suo percorso.