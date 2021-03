Uomini e donne, Andrea Cerioli sull'Isola? Spunta l'indizio della fidanzata

L'ex tronista dovrebbe approdare in Hounduras tra qualche giorno. Secondo le informazioni trapelate sembra infatti che il bolognese si trovi in isolamento precauzionale in vista del suo debutto

Da giorni sono insistenti le voci di una possibile partecipazione di Andrea Cerioli all'Isola dei famosi. L'ultima stories condivisa sui social dal bolognese, è un omaggio al padre, in occasione della festa del papà mentre la fidanzata, Arianna Cirrincione, conosciuta all'interno di Uomini e donne, nelle ultime ore si è mostrata sola quando invece, convivendo con l'ex tronistra, era solita mostrarsi in coppia. Elementi che sembrerebbero confermare i rumors circa uno sbarco imminente a Cayos Cochinos del bolognese.

L'ingresso di Cerioli sarebbe legato all'abbandono di Carolina Stramare pertanto, secondo fonti non uffiali, il bolognese, si troverebbe in isolamento precauzionale in hotel prima di sbarcare in Honduras. Si parlerebbe di un ingresso ufficiale alla volta di giovedì 25 marzo.

Per Cerioli non sarebbe la sua prima volta ad un reality, nel 2014 infatti varcò la porta rossa del Gf, avventura che si concluse dopo solo un mese. Poi venne il tempo di Uomini e donne, prima come corteggiatore e poi come tronista, quindi Temptation Island per tornare nuovamente al dating show Mediaset. Indubbiamente alle telecamere è abituato e quest'esperienza di sopravvivenza si aggiungerebbe al lungo cv di partecipazioni televisive del 31enne che conta oltre un milione di followers.