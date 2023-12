Andrea Cerioli e Arianna svelano il nome della bimba

È partito il conto alla rovescia che porterà Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione a stringere tra le loro braccia la loro bambina.

Della sua nascita ne parla spesso l'ex tronista che da quando ha letto quel test di gravidanza positivo non sta nella pelle e come raccontato dalla compagna, vive uno stato d'ansia che lo tiene sveglio la notte. In occasione del Natale, i due futuri genitori hanno anche svelato il nome scelto per la bimba: "Sei e sarai la ragione della nostra vita - scrive Andrea Cerioli sui social - sperando che questo nome possa essere il miglior riassunto della tua vita…Buon Natale amore mio".

La piccola si chiamerà Allegra, lo si legge nella foto pubblicata sui social che immortala il dettaglio del sacchettino nascita che la mamma porterà in ospedale per i primi cambi della bimba. In molti hanno notato come la piccola avrà le stesse iniziali di mamma e papà: AC.

Solo qualche giorno fa, Andrea Cerioli aveva esaltato la bellezza della sua compagna in gravidanza, condividendo un post carico d'amore e una foto di Arianna Cirrincione con il pancione.