Uomini e donne, Andrea Cerioli futuro papa e la dolce dedcica alla fidanzata: "Sarà una mamma meravigliosa"

Dovrebbe nascere agli inizi di febbraio il piccolo di casa Cerioli. Dopo l'annuncio via social della coppia, l'ex tronista si è prestato alle domande curiose dei followers, svelando anche i retroscena della scoperta della gravidanza in corso.

Il toto nome

Sul sesso ha dichiarato: "Facciamo che qualsiasi cosa va bene, ma ho una spiccata preferenza", e sul nome ha fatto sapere che mamma e papà non vanno d'accordo sulla scelta dei nomi: "Sia io che lei siamo AC - ha spiegato - e per una mia serenità mentale mi piacerebbe un nome con la A. Ma ovviamente si stringe il cerchio dei nomi...ma qualcuno bello bello con la A l'ho trovato, devo solo convincere la Boss".

L'aneddoto sul test di gravidanza

Andrea Cerioli ha poi rivelato che per la scoperta della gravidanza è stata coinvolta (involontariamente) anche la sorella: "Lo stavamo cercando - ha confessato - dopo qualche giorno di ritardo...Arianna non prendeva ancora coraggio a fare il test, poi sfortunatamente l'ha detto a mia sorella che in due minuti scarsi è arrivata con il test a casa. Ed eccoci qui". Sullo stato di salute della compagna ha raccontato che: "Ha avuto un po' di nausea fino a 2 settimane fa, ma non esagerate, la mattina. Voglie strane ancora no, più che altro è sclerotica! Ho paura. Mi sembra di vivere con un greezly. Praticamente sono diventato Mrs. Doubtfire in casa".

Il padre che vorrei essere

E sul come si vede nelle vesti di padre ha dichiarato: "Vorrei essere un padre presente, protettivo, giocherellone, amorevole, seveero...Vorrei essere un padre che sa premiarti e sa sgridati, vorrei riuscire a trasmettergli il rispetto e l'educazione. Vorrei riuscere a crescere una bella persona...con dei valori ben radicati. Questo vorrei essere".

Sarà una mamma speciale

Dolcissimo il pensiero nei confronti della compagna, sulla mamma che sarà: "Ari dice che non le faccio mai un complimento, allora colgo la palla al balzo...Arianna è quella ragazza che senza batter ciglio si è trasferita a Bologna con me, allontanandosi da casa e amici, l'ho vista piangere mille volte ma non l'ho mai vista fare un passo indietro...è quella ragazza che porta un istinto di protezione verso i suoi amori così grande da non riuscire a pensare ad altro. Ha dei valori e dei pincipi rari, me li ha mostrati in tante occasioni, è quella ragazza che non ti girerebbe mai le spalle. Mai. Arianna saràuna mamma meravigliosa, perchè lei è una persona speciale e lo sarà anche come mamma"