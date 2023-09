Uomini e donne, Andrea Foriglio mira al trono: "Non cerco visibilità ma l'amore vero"

“Vorrei dimostrare che non sono un ragazzo finto e impostato: io non cerco visibilità visto che il lavoro ce l’ho già, ma il vero amore", Andrea Foriglio, non scelta di Nicole Santinelli ma anche il corteggiatore conteso tra Roberta Di Padua e la tronista, tra le pagine del settimanale "Nuovo" lancia un appello a Maria De Filippi proponendosi come tronista.

Il corteggiatore, che da poco ha vinto il titolo di Più bello d’Italia, ha fantasticato sul futuro sottolineando come non disdegna l'idea di un reality: "Il mio sogno è partecipare a un reality show come L’Isola dei Famosi, ma non escluderei neanche la sfida del Grande Fratello".

Nonostante le sue velleità televisive rimane ancorato alla sua professione di osteopata: "Continuerò a concentrarmi sul lavoro, proprio come ho fatto fino a oggi: non sarà questa vittoria a farmi lasciare ciò che ho costruito", ha dichiarato l'ex corteggiatore.