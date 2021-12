Uomini e donne, Andrea Nicole e Ciprian: com'è andata la prima settimana insieme

La loro uscita dal programma non è stata delle migliori, soprattutto per l'atteggiamento ambiguo e falso nei confronti della redazione però, modi a parte, i due sembrano fare sul serio. Andrea Nicole Scavuzzo, rispondendo alle domande dei fans, traccia un primo bilancio della sua storia con Ciprian e dichiara: "Giorno dopo giorno sta superando qualunque aspettativa io mi fossi fatta". Sul suo percorso raccona invece che: "È stata a prescindere da tutto un'esperienza magica che mi ha dato tanto, amore, amicizie e tanti momenti delle intere giornate passate insieme in studio che rimarranno sempre impressi nella memoria".

In vista del Natale, l'ex tronista racconta infine che lo trascorrerà in famiglia: "Ho proprio bisogno di stare un po' con loro". Durante il percorso a Uomini e donne infatti ha vissuto in un residence e per mesi ha avuto rapporti solo telefonici con i suoi cari, una volta uscita, ha deciso quindi di riabbracciarli e passare un po' di tempo con loro.