Uomini e donne, prove di convivenza per Andrea Nicole e Ciprian

Se qualcuno dubitava sul loro amore ora dovrà ricredersi. Andrea Nicole e Ciprian, continuano a mostrarsi complici ed affiatati tanto da non riuscire più a stare lontani. Come dichiarato dall'ex tronista a Gossipetv, i due avrebbero già individuato una casa nella capitale dove andare a convivere.

Prossimi al trasloco

Andrea Nicole sarebbe quindi pronta a lasciare Milano per raggiugere il fidanzato a Roma. "Visto che io abito a Milano e Ciprian a Roma - ha dichiarato l'ex tronista - per noi é difficile viverci nella quotidianità e dunque sogniamo una casa tutta nostra per una vita insieme". La scelta su Roma è nata dal fatto che "Io al momento non ho un lavoro fisso - ha sottolineato Andrea Nicole - mentre Ciprian é personal trainer e fisioterapista e per lui sarebbe più difficile spostarsi. Abbiamo già visto una casetta perfetta per noi. Ci dobbiamo organizzare per il trasloco. Non posso quasi crederci, sto finalmente realizzando tutti i miei sogni. Gli scatoloni sono quasi pronti".