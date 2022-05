Uomini e donne, aria di crisi tra Andrea Nicole e Ciprian? Il post "ambiguo" di lei

L'ultimo scatto di coppia condiviso sui social da Andrea Nicole Scavuzzo risale al 1° maggio scorso quando si era mostrata avvinghiata al compagno Ciprian. Tempo qualche giorno e i followers notano l'assenza di lei chiedendole spiegazioni sul perchè di questo allontanamento. Domande alle quali Andrea Nicole ha risposto solo qualche ora fa attraverso una stories Ig apparsa alquanto ambigua.

Il post ambiguo di lei

“Rieccomi, non sono sparita (o forse un po’ sì) - scrive l'ex tronista - ma come capita credo a tante persone anche a me a volte serve un momento mio per fermarmi e respirare. Tutto cambia, muta nel tempo e a volte viene somatizzato lentamente dal corpo che prima o poi ti dice “stop, siediti e prova a fare un bel respiro”, ed è proprio quello che sto facendo. Ma è tutto ok, io sto bene, rimetto in ordine le idee e torno da voi”.

É già tutto finito?

Lui di contro risponde con una foto e una didascalia che lasciano intendere ad una sorta di pausa di riflessione. Si saranno presi del tempo o è già tutto finito tra la coppia più discussa della stagione? Eppure solo a marzo parlavano di convivenza...