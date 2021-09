Uomini e donne: Andrea Nicole si avvicina a Gabrio, l'uomo dal passato violento

Una nuova possibile frequentazione si apre al fronte per la tronista trans. Dopo Ciprian, un nuovo corteggiatore mostra interesse per Andrea Nicole.

Si tratta di Gabrio, fisico palestrato, occhi di ghiaccio, nasconde un passato carico di sofferenze. I due sono usciti in esterna e hanno poi proseguito la conoscenza attraverso un fitto scambio di messaggi, ben 72. Gabrio ha quindi avuto modo di raccontare il suo passato fatto di violenze, umiliazioni, di un'infanzia mai vissuta a causa di una madre biologica che si occupava d'altro anziché dei figli: "L'ho fatto solo per pareggiare i conti", ha dichiarato il corteggiatore quasi a sottolineare come il suo intento non fosse quello di fare pena bensì di mettersi a nudo. Dopo il primo approccio durante un ballo è scattata la voglia di andare oltre: "Lo vedevo un po' severo - ha dichiarato la tronista - è un gigante buono per quello che ho visto io".

Uno scambio di sguardi che lascia presagire ad un feeling particolare tra i due.