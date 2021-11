Uomini e donne, Andrea Nicole in lacrime: "Ho pensato di smettere di combattere"

Ciprian o Alessandro, chi sarà la scelta di Andrea Nicole? La tronista ha vissuto momenti molto complici con entrambi i corteggiatori e durante l'esterna con Ciprian è scoppiata in lacrime, ricordando il suo passato.

“Sono stato il più grande dolore dei miei genitori - ha raccontato in esterna la tronista - ora sono felici come sono felice io. Ho detto cose brutte ma fanno parte della mia vita, sono stata la delusione più grande dei miei genitori, è vero. Non lo sono più, ma lo sono stata. Il mio malessere in esterna rifletteva il malessere che provavo all’epoca. L’averlo detto a Ciprian non toglie niente ad Alessandro, a cui ho detto altre cose del mio percorso. É un alternarsi in base alle singole situazioni”.

Le confessioni di Andrea Nicole si sono fatte sempre più intime, tanto che ad un certo punto la ragazza ha rivelato di aver pensato di porre fine alla sua battagli. "Non mi vergogno a dire che in alcuni momenti ho pensato che non sarei arrivata alla fine - ha aggiunto - Non me ne vergogno, l'ho sentito sulla mia pelle. Mi è capitato di pensare che forse non ne valeva la pena continuare a combattere".

Rivedendo le immagini Ciprian si è alzato e ha abbracciato la tronista mentre Alessandro le ha voluto dedicare una canzone: (Everything I Do) I Do It For You di Bryan Adams. E poco prima di un ballo che Andrea Nicole ha scelto di fare proprio con Alessandro il corteggiatore ha rivelato: “Io vorrei portarla a casa, uscire da qui con lei. Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, quello che c’è dentro di me sta crescendo sempre di più. Sono ormai due mesi che siamo qua, ho molta voglia di portarla a casa”.