Uomini e donne, Angela Artosin lotta contro il cancro: "La vita mi sta mettendo a dura prova"

Come un fulmine a ciel sereno Angela Artosin, tronista veronese che condivise la sua avventura a Uomini e donne con Serena Enardu, torna sui social dopo mesi di assenza e lo fa con le lacrime agli occhi raccontando l'ennesima difficoltà di una vita già profondamente segnata dal dolore. L'ex schedina di Quelli che il calcio, nel giorno di San Valentino, ha infatti raccontato in un post di essere tornata a fare i conti con un carcinoma "più forte e cattivo delle altre due volte".

Fino all'estate 2021 l'ex tronsita era attiva sui social nel suo ruolo di mamma blogger, condivideva gioie e dolori di una giovane madre, con un passato fatto di tv e passerelle, portando dentro di sè una serie di cicatrici legate alla perdita del padre in piena pandemia, ai problemi di salutelegati forse allo stress che l'avevano portata ad avere un rapporto non sano con il cibo, alla difficoltà di vivere in lockdown, lontani dagli affetti, dagli abbracci di cui forse ne aveva molto bisogno.

Nei mesi scorsi l'ex tronista aveva fatto intendere che anche il suo matrimonio con l'industriale Simone Ferroli non stesse navigando in buone acque e, nelle poche righe scritte nell'ultimo post fa intendere di non avere più un marito al suo fianco: "Sto lottando e lo sto facendo da sola per i miei due angeli". Angela Artosin è infatti mamma di Ismaele (6 anni) e Sante (4 anni) nati dalla relazione con il rampollo di casa Ferroli. Un matrimonio che sembra essere giunto al capolinea.

Il messaggio ha creato grande sgomento sui social dove Angela Artosin ha raccolto la solidarietà di tanti ex compagni di Uomini e donne come Jack Varone e Serena Enardu ma anche di tantissimi followers che da mesi si chiedevano cosa le fosse accaduto.