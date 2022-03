Uomini e donne, dopo le nozze Angela e Antonio sognano un figlio: "Il progetto c'è"

"Fino a quando non ho incontrato Antonio non ci pensavo affatto a diventare madre...Ora che ho avuto la fortuna di incontrare un uomo perbene, che per giunta è il mio grande amore, li desidero davvero tanto", Angela Paone non ci gira intorno e, fresca di nozze con l'ex cavaliere Antonio Stellacci, rivela al magazine Uomini e donne la volontà di allargare la famiglia.

La neo coppia si è mostrata molto affiatata. "Finora c'è stata solo una discussione - ha raccontato Angela - causata dal fatto che sono sempre stata sola e ho sempre prestato più attenzione agli altri che a me stessa. Questo ricade anche sulle questioni di salute: a volte temporeggio invece di affrontare il problema e scoprire magari che si tratta di una sciocchezza!".

Parole che trovano la pronta replica del marito: "Diciamo che mi sono ritrovato a spronarla in modo un po' veemente! Ma è solo perché mi preoccupo e sento il bisogno di prendermi cura di lei. Entrambi tendiamo a trascurarci, ma per fortuna ci amiamo e ci sorvegliamo a vicenda".

I due non vivono ancora sotto lo stesso tetto ma solo per questioni "tecniche" da risolvere: "Prevediamo di farlo prima dell'estate - racconta Antonio - Per qualche mese farà ancora avanti e indietro tra Roma e Ariano Irpino, ma a essere sinceri la nostra attuale sistemazione è molto comoda: è una dependance della casa dei genitori di Angela e abbiamo tutta l'autonomia e l'indipendenza che ci serve. Insomma, già non mi pesa questo "pendolarismo" perché so che alla fine del viaggio c'è mia moglie, in più abbiamo il nostro spazio e la nostra privacy. La situazione è quasi ottimale". Un nido d'amore che potrebbe poi diventare culla dei loro pargoli.