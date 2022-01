Uomini e donne, Angela Paone e Antonio Stellacci hanno detto "Sì"

Angela Paone e Antonio Stellacci, ex protagonisti del Trono over, sono diventati marito e moglie. L'annuncio delle loro nozze era arrivato dal salottino Mediaset, dove i due erano tornati prima della pausa natalizia: “Volevamo sposarci di venerdì 17 perchè la prima volta che siamo usciti era un un venerdì 17″, aveva spiegato il cavaliere sottolineando come, guardando il calendario, se non avessero scelto il 17 dicembre come data avrebbero dovuto aspettare l'anno nuovo per trovare un'altra combo.

Quel 17 dicembre è passato un po' in sordina dal momento che solo nelle scorse ore, sui social, è trapelato qualche scatto del loro grande giorno.

Galeotto fu un ballo in studio che accese la scintilla a pochi giorni dall'arrivo nel dating show Mediaset del cavaliere. La loro è stata una passione travolgente, pochi giorni dopo la loro prima conversazione hanno capito di essere fatti l'uno per l'altra e non hanno perso tempo. L'ex dama prima di incontrare Antonio Stellacci aveva avuto della altre frequentazioni poi naufragate.