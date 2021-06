Uomini e donne: l'ex tronista Anna Munafò vittima di body shaming: "Non mi importa nulla dei kg in più"

Il suo corpo da miss è cambiato con la gravidanza ma non le crea alcun imbarazzo. Ora è una mamma felice e le importa solo essere in salute: "I chili si prendono e si perdono"

La sua vita è cambiata molto. Della Anna Munafò miss non sono rimasti nemmeno i capelli, dopo 22 anni ha infatti trovato il coraggio di cambiare ed ora ha un taglio corto, qualche chilo in più ma è una moglie e mamma felice. Dopo il post pubblicato sui social ad inizio giugno che lasciava intendere come questo cambiamento fisico avesse portato gli altri ad un approccio diverso nei suoi confronti, in una recente intervista rilasciata a Fanpage ha raccontato di avere subito body shaming.

"Dopo la gravidanza - racconta - ho preso 31 kg, poi ne ho persi la metà e successivamente li ho ripresi in parte. Mi piace mangiare. Non mi importa dell'aspetto fisico. Un pomeriggio sono uscita, ero a un aperitivo e c'era una persona che conosco. Ha chiamato gli amici per dire loro di voltarsi, guardarmi e notare quanto fossi ingrassata. Ho assistito a tutta la scena".

Atteggiamenti che però non hanno toccato minimamente la siciliana: "Non mi sono sentita in imbarazzo, ma mi sono vergognata per quella persona. Se vuoi ti dico anche quanto peso: 92 chili e sono alta 1,76 m. Da un anno e mezzo, apro l'armadio e non mi entra nessuno dei vestiti che ho. Psicologicamente mi rifiuto di comprare indumenti della taglia attuale, perché penso che se ho tutto di una taglia più piccola, allora devo dimagrire. Ma niente, non funziona (ride, ndr). I chili si prendono e si perdono".

Inevitabile il rimando ai tempi di Miss Italia quando Anna pesava 58 chili: "Ero magra, ma non anoressica. Avevo le mie forme. Arrivammo sul podio io ed Edelfa Chiara Masciotta. Mi arrivò voce, che alcune delle finaliste si erano messe d'accordo che se avessi vinto io non mi avrebbero applaudito o festeggiato perché per loro ero grassa. Per loro ero la cicciona della situazione solo perché avevo i fianchi, il seno, il sedere".

Relativamente al suo percorso televisivo, parla della sua esperienza a Uomini e donne e alla domanda, come sarebbe andata se avessi scelto Marco Fantini anziché Emanuele Trimarchi? Lei risponde: "Non saremmo durati. Caratterialmente non eravamo compatibili". E sulla sua scelta si toglie qualche sassolino: "Durante tutto il mio trono dicevo: "C'è qualcosa che non mi quadra con Emanuele, lui ha qualcuno dietro" e tutti mi venivano contro dicendo che ero io la rompiscatole e che avevo troppi dubbi. Alla fine avevo ragione. Era pilotato".

E su un suo possibile ritorno in tv pensa che forse l'unica cosa che farebbe è L'isola dei famosi. "Mi piace rischiare, mi piace l'avventura. Ho un carattere calmo, ma quando mi girano, mi girano. Mia madre dice che dopo due giorni senza mangiare, litigherei con tutti".