"A volte ho pensato di mollare". Rosa Perrotta, 5 anni con Pietro Tartaglione

"Le favole non esistono, però esiste la voglia di fare cose belle, preziose, pure". Con queste parole, l'ex tronista Rosa Perrotta, racchiude l'essenza del suo rapporto con Pietro Tartaglione, nel quinto anniversario dalla scelta compiuta nel salottino i Uomini e donne.

Crisi confermata

Conosciutisi nel daiting show Mediaset, hanno continuato la loro frequentazione lontani dalle telecamere e il loro rapporto al punto tale che hanno deciso di mettere al mondo un figlio. Ma non sempre è stato sempice tra i due tanto che, prima della nascita del loro secondo figlio, si pensava che tra i due fosse in corso una crisi pesante, freddura mai stata confermata dai due se non fino a poche ore fa, quando in un post di auguri in occasione del loro quinto anniversario, Rosa Perrotta ha parlato di quel momento diffiche dove "le sarebbe venuta voglia di mollare".

E come spesso accade, è proprio nel bel mezzo di una tormenta che le persone si mettono in gioco e decidono di darsi una nuova occasione, come è stato per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, perchè "Non è per tutti andare avanti".

Anche l'ex corteggiatore ha voluto celebrare questo anniversario (5 anni e 2 figli) condividendo sui social alcuni scatti complici con la compagna.