Uomini e donne, Cristian ha scelto: le anticipazioni

Si chiude il sipario sul trono di Cristian Forti. Come trapelato dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, nelle scorse ore è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne e, a sorpresa, e in maniera insolita, il tronista romano ha fatto la sua scelta. Durante un'esterna con Valentina, il tronista ha deciso di comunicarle che è lei la sua scelta.

Scelta sentita o obbligata? Nelle ultime puntate Virginia aveva dichiarato di essere un No, è stata questa sua presa di posizione a portare Cristian a scegliere Valentina? In più occasioni il tronista si è trovato a gestire le repentine uscite di studio delle due corteggiatrici e ogni volta rischiava di rimanere da solo poi il colpo di scena con la scelta in esterna e la "non scelta" che non si è nemmeno presentata in puntata.

Alla fine "moglie e marito" come erano stati definiti da Virginia si sono scelti senza petali di rosa, senza indossare abiti da sera, resta la curiosità di scoprire i motivi che hanno portato il romano a scegliere Valentina che scopriremo nelle prossime puntate.