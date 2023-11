Uomini e donne, scoppia la passione tra Alessandro (ex di Ida) e Roberta ma dura poco

Colpo di scena nel Trono over. Secondo quanto trapelato dal profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni, in merito alle ultime registrazioni, nelle prossime puntate ci sarà un inaspettato epilogo tra la neo coppia formata da Roberta Di Padua ed Alessandro Vicinanza.

Se tanto aveva fatto discutere il ritorno di fiamma tra la dama di Cassino e l'ex di Ida Platano, stando a quanto accaduto in studio nelle scorse ore, i due sono usciti a cena e sono stati benissimo tanto che ci sono stati vari baci tanto che lui ha dichiarato che erano mesi che non stava così bene ma, a sorpresa, non si preclude un'altra conoscenza.

L'imprenditore campano non vuole rivelare il nome di una dama in particolare a cui vorrebbe lasciare il numero e Roberta si arrabbia molto tanto da decidere di chiudere la frequentazione.

Nuove conoscenze invece per un'altra veterana del programma, Barbara De Santi, per lei arriva un cavaliere sardo con il quale c'è stata un'uscita...ma senza baci.

Ritorno in studio per Mattia, corteggiatore eliminato da Ida. Lui ha notato Jasna, dama del Trono over che ha avuto una lunga frequentazione con Marcello, dice di aver avuto un colpo di fulmine ma lei non se la sente e spegne ogni speranza al suo corteggiatore.

Torna il sereno tra Marco Antonio ed Emanuela dopo la parentesi Roberta. I due decidono di tornare a frequentarsi dopo la maretta di qualche settimana fa dove lui aveva chiesto l'esclusiva alla dama prima di assentarsi per una settimana dallo studio per problemi di lavoro e lei aveva mostrato qualche tentennamento.