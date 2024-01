Uomini e donne, colpo di scena: una nuova coppia lascia il programma

Dopo mesi di tira e molla, Claudia Lentini e Alessio Pili Stella hanno lasciato il programma, insieme. A rivelarlo è Lorenzo Pugnaloni. L'happy end è arrivato nelle ultime ore, durante le registrazioni delle ultime puntate del programma. Nessuno poteva immaginare un simile epilogo, soprattutto dopo i repentini scontri in studio, ma il fatto che il cavaliere non trovasse pace non nessuna dama, dopo aver chiuso la quentazione con la bella pugliese, lasciava pensare che potesse essere ancora fermo a quella storia interrotta a più riprese.

Tutto è iniziato con il cavaliere che ha scritto una lettera a Claudia, facendole intuire la volontà di andare a vivere insieme. Di fronte a queste parole, Claudia si è pero posta in maniera risoluta ricevendo le critiche dello studio, in particolare di Tina. Dopo questo momento di tensione però i due si sono baciati e hanno deciso di lasciare il programma.

Tra le altre dinamiche aperte, nuove tensioni tra Ida e Mario. Per la tronista sono arrivati tre nuovi corteggiatori e ah deciso di tenerne uno che, in passato, ha avuto un rapporto di amicizia con Mario. Ne è nata una discussione con il campano ma alla fine è scattato il bacio.

Nuovi colpi di scena anche nel Trono di Brando. Dopo le ultime esterne molto intense con Raffaella, il tronista ha avuto un riavvicinamento con Beatriz e tra i due è scattato il bacio, situazione che ha portato la corteggiatrice campana a lasciare lo studio. Semplice reazione o sarà per sempre?