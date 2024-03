Uomini e donne, il nuovo tronista vuole Beatriz: Alessandro (senior) trova l'amore con Maria Teresa

Il nome di Beatriz torna a farsi sentire in studio anche dopo l'epilogo del trono di Brando, che alla corteggiatrice milanese (di origini brasiliane) ha preferito Raffaella.

Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, nelle ultime registrazioni del programma il nuovo tronista Daniele avrebbe fatto richiesta alla redazione di poter richiamare Beatriz in quanto era rimasto colpito da lei. Una richiesta a sorpresa che però si è conclusa con un nulla di fatto dal momento che l'ex corteggiatrice di Brando si è presentata in studio ma ha detto di non essere interessata.

Tra le altre novità che vedremo in onda nelle prossime settimane, c'è sicuramente la nascita di una nuova coppia nel Trono over, ovvero quella formata da Alessandro (senior) che finalmente si è lasciato alle spalle la parentesi con Pinuccia, e ha deciso di fare coppia con Maria Teresa.

Per quanto riguarda invece il trono di Ida, la tronista è uscita in esterna con Pierpaolo e Mario. Quando sembrava essere tornato il sereno tra Ida e Mario, i due si sono trovati nuovamente a scontarsi tanto che il corteggiatore ha abbandonato l'esterna anzi tempo e si è detto pronto a interrompere il suo percorso a Uomini e donne. Nonostante questo colpo di testa i due si sono ritrovati in un ballo.

Infine Gemma. Per la storica dama è sceso un giovane cavaliere (51enne) e lei (ovviamente) non si è tirata indietro.