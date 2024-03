Uomini e donne, Brando (finalmente) pronto alla scelta. Ida stringe il cerchio su Mario e Pierpaolo

Questa volta Brando sembra fare sul serio. Stando alle anticipazioni delle registrazioni delle ultime puntate di Uomini e donne, riportate da Lorenzo Pugnaloni, il tronista veneto e le sue due corteggiatrici, Beatriz e Raffaella, non erano presenti in studio e questo lascia presagire che la scelta sarà registrata martedì 12 marzo.

Dopo l'ultimo forfait quando erano già posizionate le sedie rosse a centro studio ha scosso un po' tutti e la credibilità di Brando è scesa anche agli occhi dei fedelissimi del suo Trono ma questa sembra essere l'occasione giusta.

Rimanendo sul Trono classico, fari puntati su Ida e sull'eliminazione di Daniele, tra gli ultimi corteggiatori scesi per lei. L'ex dama decide dunque di concentrarsi su Pierpaolo e Mario ma anche qui gli animi non sono così distesi dal momento che Ida decide di portarli entrambi in esterna ma con entrambi ne è nato un diverbio.

Per quanto riguarda invece il Trono Over, l'attenzione si è spostata su Gemma che sta conoscendo un nuovo cavaliere. Nonostante abbia dichiarato di non essere molto presa, la storica dama ha deciso di continuare a conoscerlo attirando le critiche di Tina, stanca dei dubbi di Gemma. Alle critiche si è unito anche Gianni che vede questa apertura di Gemma come una forzatura con un destino già segnato: la chiusura entro una settimana.

Inizia a farsi conoscere anche Daniele, il nuovo tronista, che porta in esterna due corteggiatrici ma una delle due viene subito eliminata.