Uomini e donne, corteggiatrici che vanno e tensioni in studio: le anticipazioni

Corteggiatrici che vanno, frequentazioni che si chiudono e una Gemma alla continua ricerca dell'amore. È questo lo scenario che emerge dalle anticipazioni delle ultime registrazioni di Uomini e donne. Come rivela Lorenzo Pugnaloni, le ultime puntate del programma, prima della pausa natalizia, saranno concentrate su Trono classico e alcune dinamiche del Trono over.

Per quanto riguarda i giovani del Trono classico, Cristian si troverà di nuovo a rincorrere le sue corteggiatrici. Dopo un primo chiarimento con Virginia, i due sono andati in esterna e si sono lasciati andare ad un bacio che ha scatenato le ire di Valentina che ha lasciato lo studio. Il tronista non è rimasto a guardare e l'ha rincorsa nel dietro le quinte.

Non da meno il trono di Brando. Il tronista è uscito in esterna sia con Raffaella che con Beatriz e con entrambe c'è stato un bacio. Beatriz gli ha scritto una lettera che l'ha fatto commuovere. Nonsotante il tronista le abbia consegnato una sua foto da piccolo la corteggiatrice gli ha confidato di temere di non essere la scelta. Al ritorno in studio Brando ha chiesto a Beatriz di ballare ma lei ha rifiutato.

Continua invece la conoscenza tra Ida Platano e i suoi corteggiatori, dopo essere uscita con la new entry Ernesto c'è stato un confronto con Mario e David lamentando la mancanza di reazioni. Il campano si è giustificato dicedo che non è solito accendere discussioni e Ida ha accolto le sue spiegazioni.

Prosegue anche la frequentazione tra Roberta e Alessandro Vicinanza ma l'ex di Ida ha messo gli occhi anche su Cristina e questa cosa crea un po' di attrito. Cristina si fa riguardo per rispetto nei confronti di Roberta ma la dama di Cassino la spinge a non farsi riguardo. Nonostante questo Roberta non nasconde una certa delusione dopo aver visto Alessandro ballare con Cristina.

Tutto da rifare per Gemma che dopo essere uscita con Antonio, l'imprenditore siciliano, decide di chiudere la frequentazione perchè lo vedo solo come amico.