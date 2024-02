Uomini e donne, Ernesto e Barbara senza futuro: Beatriz e Raffaella spazientite dalla non scelta

Barbara "esce dal seminato" chiamando telefonicamente la nipote di Ernesto e il cavaliere mette la parola fine alla frequentazione (nonostante la dama mostri un'altra faccia della medaglia). Dopo aver entusiasmato il pubblico di Uomini e donne nel vedere finalmente la storica dama con gli occhi a cuore, i due protagonisti del Trono over decidono di chiudere definitivamnte la conoscenza. È quanto trapela dal profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni sulle anticipazioni delle ultime registrazioni del programma.

Fari puntati dunque sul Trono over con l'epilogo infelice della frequentazione di Ernesto e Barbara ma anche su Aurora Tropea, al centro di una discussione pungente con Gianni Sperti. Diverbio che si chiude con la dama che mostra una maglietta con una stampa che sa molto da frecciatina e l'opinionista sottolinea che probabilmente la dama si era già preparata tutto a casa per fare il suo show.

Continua ad essere grande fermento sulla conclusione del Trono di Brando, conclusione che tarda ad arrivare e che spazientisce le corteggiatrici. Il tronista porta in esterna Beatriz e le cose sembrano andare molto bene al contrario con Raffaella qualcosa sembra essersi incrinato. La loro esterna non è delle migliori e, arrivata a centro studio, la campana dichiara che potrebbe essere un No il suo visto il comportamento del tronista. Dice di sentirsi presa in giro perchè Brando sta usando questo tempo solo per avere delle risposte da Beatriz. Nonostante questo in studio scoppia il finimondo con Brando che viene attaccato sia da Beatriz che da Raffaella e al termine Beatriz porge delle patatine alla "rivale" e le due ballano con due cavalieri del parterre Over. Dal canto suo il tronista dichiara di aver preso più tempo per la scelta perchè vuole essere sicuro.

Infine Ida. La tronista esce con Daniele, uno dei nuovi corteggiatori. Lui cerca di baciarla ma lei si tira indietro. Non c'è invece grande intesa con Mario, durante l'esterna c'è un litigio tra i due dove Ida dice di non fidarsi pù di lui e di volerci andare con i piedi di piombo. La discussione prosegue anche in studio e la tronista decide di ballare con Pierpaolo che le ha fatto una sorpresa per il compleanno facendole consegnare una torta con dei palloncini. La tronista elimina poi Marco.