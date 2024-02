Uomini e donne, tra rientri ed uscite clamorose: le anticipazioni delle prossime puntate

C'è grande fermento nel trono di Ida Platano. Secondo quanto trapelato dalle anticipazioni delle registrazioni delle ultime puntate, condivise da Lorenzo Pugnaloni, Mario Cusitore, corteggiatore già cacciato dalla tronista e tenuto in stand by dopo le scuse pubbliche, torna in studio e questa volta Ida decide di dargli una seconda possibilità.

Per un corteggiatore che torna, c'è uno che se ne va. Sergio, dopo le ultime discussioni in studio, viene eliminato, decisione in linea con il suo pensiero dal momento che aveva già deciso di andarsene. Ma non finisce qui, per la tronista bresciana arrivano altri due corteggiatori e lei decide di portarli in esterna.

Per quanto riguarda invece il trono di Brando, grande riavvicinamento con Beatriz. Il tronista decide di farle una sorpresa e la raggiunge a Milano. Esterna molto intensa tanto che viene mostrato anche il volto intriso di lacrime di Raffaella che da dietro lo studio vede le immagini dell'uscita.

Passando al Trono Over, parentesi su Gemma e Giancarlo, ma gli occhi sono puntati su Ernesto e Barbara. Il cavaliere è uscito con un'altra dama e Barbara non l'ha presa molto bene ma Ernesto dichiara anche di non volere oppressioni. Durante i balli i due hanno modo di confrontarsi e sembra tornare presto il sereno. Nascono anche altre dinamiche ma ancora nulla di duraturo.