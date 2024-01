Uomini e donne, corteggiatrici che se ne vanno e corteggiatori che si eliminano

Per i fedelissimi di Uomini e donne si preannunciano puntante frizzantine, sia per gli Over che per gli Young. A rivelarlo è Lorenzo Pugnaloni con le anticipazioni delle ultime registrazioni del programma. Da un lato Raffaella, corteggiatrice di Brando, decide di lasciare lo studio dopo che il tronista ha deciso di portare in esterna Beatriz e ha ripreso la campana per non aver esternato alcuna reazione dopo aver visto il bacio con la "rivale".

Sempre dal Trono classico, Ida Platano ha portato in esterna sia Mario che Sergio, il nuovo corteggiatore finito al centro della polemica per le dichiarazioni dell'ex compagna. Con il campano, c’è stata qualche incomprensione ma c'è stato poi un chiarimento mentre, a sorpresa, Ernesto ha deciso di eliminarsi e non corteggiare più Ida.

Per quanto riguarda invece il Trono Over, Alessandro e Cristina, dopo aver annunciato la fine della loro frequentazione hanno deciso di rivedersi e c'è stata anche dell'intimità poi, a sorpresa, hanno comunicato nuovemnte di voler chiudere la frequentazione. Decisione che ha smosso una forte polemica in studio, con Roberta Di Padua in prima linea.

Tra gli elementi salienti, l'assenza di Armando Incarnato dallo studio.