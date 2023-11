Uomini e donne, Ida e Roberta al veleno: accesa discusione con abbraccio finale

Il trono di Ida Platano, partito con un fuggi fuggi dei papabili corteggiatori, porta tensione all'interno del programma. Come trapelato dalle anticipazioni delle ultime registrazioni del programma è già scattata un'accesa lite con la sua antagonista, ai tempi del Trono over, di Roberta Di Padua.

Dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni è emerso infatti che la nuova tronista ha avuto una discussione molto accesa con la dama di Cassino terminata però con un abbraccio distensivo. La discussione tra le due sarebbe nata dal fatto che Ida ha accusato Roberta di intrufolarsi nelle frequentazioni altrui.

Per quanto riguarda invece le nuove frequentazioni, Ida Platano è uscita in esterna con David, il corteggiatore di origini cubane di nome David. Esterna della quale la tronista si è detta soddisfatta nonostante le critiche mosse da Tina Cipollari.

Sul fronte Trono over invece, Roberta ha conosciuto due ragazzi scesi appositamente per lei ma ha deciso di non tenerli. La dama però è uscita con Marcantonio e tra i due c'è stato un bacio, elemento che ha portato un'altra dama, Manuela, a chiudere la conoscenza in atto con il cavaliere.

Spazio anche a Claudia, fresca di rottura con Alessio. La dama pugliese ha tentato di riapprocciarsi all'ex, regalandogli una cornice con una loro foto ma il cavaliere ha deciso di non darle una seconda possibilità.