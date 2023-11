Uomini e donne, rotture e liti furiose: ecco cosa accadrà. Ultime battute prima della pausa di Natale

Cosa vedremo nelle prossime puntate di Uomini e donne? Secondo quanto trapelato dal web, e in particoalre da Lorenzo Pugnaloni, le ultime registrazioni si sono concentrate sul Trono over. Alessio Pili Stella e Claudia Lenti hanno deciso di chiudere la loro conoscenza dopo la discussione avuta in studio nei giorni scorsi. Procede invece la frequentazione tra Marcantonio e Barbara De Santi.

Fari puntati anche su Ida Platano e la sua nuova aventura da tronista. Per l'ex dama sarebbero scesi nuovi corteggiatori e avrebbe deciso di "tenere un ragazzo cubano". Al tempo stesso avrebbe deciso di cosegnare un mazzo di fiori per uno deicorteggiatori per "scusarsi di come lo ha trattato" nelle scorsa puntata. Lo studio si sarebbe poi infiammato con un'accesa discussione tra Barbara De Santi, Aurora Tropea e Roberta Di Padua.

Per quanto riguarda il futuro, è partito il toto data verso la consueta interruzione natalizia. Stando alle indiscrezioni sembra che il programma si congedi nella settimana prima di Natale, tra il 18 e il 22 dicembre tornando in onda all'8 gennaio, con la fine delle festività