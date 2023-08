Uomini e donne riapre i battenti, le anticipazioni della prima puntata

Nuovi inizi per la navigata trasmissione Mediaset. I fedelissimi di Uomini e donne dovranno attendere ancora qualche giorno per la messa in onda delle nuove puntate ma le registrazioni sono già iniziate.

Secondo quanto trapelato dai social attraverso Lorenzo Pugnaloni, è stata assicurata la presenza di Tina e Gianni Sperti nel ruolo di opinionisti. Nella puntata zero è stato poi dato spazio ai nuovi tronisti Manuela Carriero (volto conosciuto grazie alla passata partecipazione a Temptation Island) Brando e Cristian.

Come di consueto è stato dato spazi ai protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island con il conduttore Filippo Bisciglia.

Spazio anche al Trono over. Grandi assenti, Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri mentre, ancorate alle loro sedie le evergreen Gemma Galgani, Aurora Tropea e Roberta Di Padua.

Chi pensa di vedere un inizio di stagione "zuccheroso", rimarrà deluso perchè, a detta dei presenti le discussioni in studio non sono certo mancate, specie nel Trono over.