Uomini e donne, tra corteggiatrici "indecise" e corteggiatori segnalati: Gemma bacia Maurizio

Mentre andava in onda una nuova puntata di Uomini e donne, ne veniva registrata un'altra che, stando alle anticipazioni trapelate sul web, ha dato spazio alle nuove dinamiche del Trono classico.

Stando a quanto raccontato da Lorenzo Pugnaloni, è arrivata la prima segnalazione per Carlo, corteggiatore di Manuela, motivo per cui è nato un diverbio con la tronista. La situazione è poi rientrata Manuela ha deciso di continuare la conoscenza con Carlo, Michele e Damiano.

Prime esterne anche per Brando che è uscito in esterna con Raffaella. La cosa non è stata gradita da Beatrix che sta conoscendo entrambi i tronisti anche se non ancora deciso a chi dichiararsi. Cristian è uscito invece con Valeria e si è approcciato a Valentina. Nonostante queste prime frequentazioni in corso, i tronisti hanno chiesto di poter conoscere alte ragazze.

Anche Gemma ha avuto il suo spazio. La frequentazione con Maurizio prosegue e tra i due è scattato un bacio. Va a gonfie vele anche la conoscenza tra Aurora e Marco. I due hanno deciso di concedersi l'esclusiva e non frequentare altre persone.