Uomini e donne, Gemma scarica giovane cavaliere dopo una sola uscita: in studio scoppia il putiferio

Mentre andava in onda la non scelta di Brando, negli studi di Uomini e donne si registrava una nuova puntata che, stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, vedrà al centro della scena Gemma Galgani. La dama aveva accettato la corte di un giovane cavaliere, sceso appositamente per conoscerla ma dopo una sola uscita, la piemontese ha deciso di chiudere la frequentazione.

Un atteggiamento duramente criticato da Tina che ha accusato la dama di girarci intorno, perchè se non le piaceva a primo impatto poteva evitare di uscirci insieme.

Per quanto riguarda invece il Trono classico, dopo la sfuriata con Mario, Ida l'ha riportato in esterna e i toni sono sembrati essere nuovamente distesi. Al tempo stesso la tronista è uscita anche anche con Pierpaolo e anche tra loro è sembrato tornare il sereno.

Infine Daniele, il nuovo tronista, ha portato in esterna una nuova corteggiatrice, atteggiamento che ha infastidito Gaia, la prima corteggiatrice che aveva portato in esterna già sul piede di guerra perchè aveva deciso di richiamare in studio Beatriz per chiederle di sedere tra le corteggiatrici.