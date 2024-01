Uomini e donne, Alessandro non molla la presa e rilancia su Roberta: le anticipazioni

Abbandonato da Cristina, Alessandro prova a riconquistare Roberta Di Padua. È quanto accaduto nelle ultime ore negli studi di Cinecttà mentre si stavano registrando le prossime puntate di Uomini e donne. Come riporta Lorenzo Pugnaloni, il Trono over è stato al centro della scena. La prima notizia è che Alessandro Vicinanza, è tornato alla carica con la dama di Cassino. Lui le la scritto un messaggio e l'ha chiamata a tarda notte per scusarsi del suo comportamente. Ha ribadito che Roberta le piace e si è detto disposto a darle l'esclusiva ma lei l'ha rimpallato dicendo che le è sceso l'interesse.

Altre due dame si sono proposte per Alessandro ma lui, ha preferito non farle scendere perchè concentrato su Roberta. Il cavaliere campano ha quindi provato a farle pressing durante la settimana ma la Di Padua sembra aver puntato un altro uomo del parterre con il quale si è intrattenuta a ballare.

Tra le novità, da segnalare anche la presenza di Ernesto, ex corteggiatore di Ida Platano che dopo l'abbandono torna come cavaliere del Trono over.

Per quando riguarda invece il Trono classico, continua la tensione tra Mario e Ida. La tronista viene raggiunta da nuove segnalazioni sul corteggiatore campagno e si arrabbia. Anche il corteggiatore non la prende bene e decide di non ballare con la tronista. Prosegue invece la conoscenza tra Ida e Sergio ma nonostante l'esterna carina lei dice che lo sente distante.

Regna la tensione anche nel percorso di Brando. Beatriz non si presenta in esterna che lui le aveva orgniazzato e quando entra in studio il tronista ha scelto di non sedersi a centro studio. Diverso invece il tenore dell'esterna con Raffaella. Questa volta è lei ad organizzare l'esterna, in una casetta di legno, e i due si baciano nuovamente. Brando ha anche parlato di ultime esterne per cui la scelta sembra imminente.