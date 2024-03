Uomini e donne, colpo di scena: Brando sceglie Raffaella, le anticipazioni

Il forfait quando tutto era pronto per la scelta, l'indecisione, il voler a tutti i costi capire cosa ci fosse dietro alle scenate delle corteggiatrici (quasi a voler "allungare il brodo"), sembrava portare ad una sola conclusione: che la scelta fosse Beatriz e invece, colpo di scena, Brando Ephrikian ha deciso di concludere il suo percorso con Raffaella.

A darne notizia è Lorenzo Pugnaloni con le anticipazioni delle ultime registrazioni di Uomini e donne, avvenute nelle scorse ore. Una scelta che sembrava non arrivare mai e che invece si è concretizzata.

Da quanto trapelato, Brando ha prima comunicato la non scelta, ovvero Beatriz, che è scoppiata in lacrime anche se poi è stata "coccolata" dalle parole del tronista. Di conseguenza ha chiamato in studio Raffaella e le ha fatto tutto un discorso concluso con: "Non ti ho scelto con la testa ma con il cuore" e la corteggiatrice ha detto Sì. Una scelta che ha lasciato di stucco lo studio.

Le parole del tronista sono sembrate voler mettere a tacere il pubblico che, tifando per la corteggiatrice partenopea, non supportava Beatriz. In molti possono pensare ad una scelta di comodo eppure il tronista si è lasciato andare ad un lunghissimo bacio passionale per sugellare il momento quasi a dimostrazione di un reale trasporto nei confronti di Raffaella che, sino al giorno prima si era sempre sentita la non scelta.

Tutto questo sarà documentato nelle puntate che saranno trasmesse, verosimilmente, la prossima settimana.