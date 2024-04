Uomini e donne, dopo la quiete (apparente) arriva una nuova segnalazione su Mario

Non c'è pace per Mario Cusitore. Dopo la tempesta di qualche mese fa dove il corteggiatore campano era finito nell'occhio del ciclone per una serie di segnalazioni che hanno messo in dubbio la sua credibilità, la tronista l'aveva riammesso (seppur con riserva) nel parterre e nonostante i tentativi di Mario di farsi accettare da Ida, e le continue discussioni in studio, ora arriva l'ennesima tegola per il campano.

Stando a quanto accaduto nelle ultime registrazioni del programma, riportate da Lorenzo Pugnaloni, in studio si sono riaccesi i fari su Mario a seguito di una nuova segnalazione. Qualcuno ha infatti contattato la redazione facendo presente che sabato scorso Mario sarebbe stato visto uscire da un b&b insieme ad una donna. Lui si difende e chiede di sentire il barbiere dal quale è stato proprio il giorno della segnalazione.

Questo episodio scatena Tina che lo accusa di essere falso mentre Ida dice di credergli.

In tutto questo Pierpaolo durante un ballo dice ad Ida di volersene andare e di tornare solo queando Ida lo andrà a riprendere. Ida esce dallo studio e rimbalza Mario.