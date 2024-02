Uomini e donne, Ernesto e l’apertura ad altre dame mandano in crisi Barbara: le anticipazioni

Dopo le farfalle nello stomaco dell'avvio di una conoscenza per Barbara De Santi arrivano le prime difficoltà. Come riporta Lorenzo Pugnaloni, nelle ultime registrazioni del programma, la dama si mostra molto insofferente davanti ad un Ernesto che intesse nuove frequentazioni. Il cavaliere è uscito con Jaminca ma lei ha chiuso perchè ha affermato di vederlo soltanto come un amico.

Ernesto non si è presentato da Barbara e lei ha vissuto male la cosa e in studio l'ha attatto dicendo che lui è lì solo per visibilità. Parole che non sono state prese di buon grado dal cavaliere. Ne è nata una discussione e Barbara è uscita dallo studio furiosa seguita da Ernesto.

Per quanto riguarda invece il Trono classico, Brando ha portato in esterna solo Beatriz e Raffaella non l'ha presa di buon grado tanto che la corteggiatrice ha dichiarato di non voler più fare nulla per lui. Nessun menzione su una ipotetica scelta.

Sul fronte Ida invece, nonostante il ritorno di Mario, la tronista ha preferito portare in esterna Pierpaolo e il corteggiatore campano ha fatto presente che se non si frequentano non potrà mai conoscerlo e Ida ha quindi deciso di ballare con Mario.