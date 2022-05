Uomini e donne, eliminazione inaspettata: Veronica (già) pronta per la scelta?

Veronica Rimondi stringe il cerchio e si concentra su Matteo e Andrea. Secondo quanto trapelato dalle anticipazioni dell'ultima registrazione di Uomini e donne, la tronista avrebbe infatti eliminato (a sorpresa) Federico Dainese, il pallanuotista che alla prima esterna si presentò semi-nudo con una tuta da idraulico conquistando subito la simpatia della tronista.

Secondo quanto riferito da Lorenzo Pugnaloni, dal profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, Veronica Rimondi, dopo un'esterna con Matteo e Andrea avrebbe quindi deciso di eliminare Federico. Decisione che non ha spiazzato più di tanto il corteggiatore che avrebbe poi espresso una cerca insofferenza nel rimanere in quel contesto, vista anche la complicità mostrata dalla tronista con gli altri due "rivali".

Sarà questo un segnale che porterà ad una volata a due per la scelta della tronista? Può essere dal momento che essendo maggio inoltrato, le puntate che porteranno al finale di stagione non saranno poi molte. A ciò si aggiunge che nelle ultime puntate "la figlia di papà" si è mostrata particolarmente coinvolta sia dalla corte serrata del veneziano che dai modi del personal trainer romano arrivato in corso d'opera.