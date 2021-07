Uomini e donne, nuova avventura imprenditoriale per Aldo e Alessia

Riapre il Keep Up, locale che era stato chiuso poco prima del lockdown: ora i due coniugi sono ora pronti a rimettersi in gioco. L'annuncio sui social dopo la firma dei contratti

"Da oggi parte la nostra avventura, da oggi abbiamo in mano le chiavi del nostro nuovo locale". Annuncio a sorpresa della coppia Aldo Palmieri e Alessia Cammarota che dopo il dolore per la perdita prematura del loro terzo figlio, hanno deciso di buttarsi sul lavoro investendo su un'attività che avevano già avviato in passato ma che per vari motivi avevano chiuso poco prima del lockdown.

L'ex corteggiatrice ha annunciato che questa volta ha avuto carta bianca dal marito per quanto riguarda la ristrutturazione e lo stile d'arredo, il marito scherzosamente dichiara: "Io dovrò solo lavorare". Una riapertura che ha trovato anche l'entusiasmo dei clienti del vecchio locale che avevano contribuito al successo dell'attività che poi è stata chiusa.