Uomini e donne, Andrea e Arianna protagonisti di Mtv Cribs Italia

É indubbiamente un momento d'oro per Andrea Cerioli e la fidanzata Arianna Cirrincione. Seguitissimi sui social si mostrano come una coppia "della porta accanto" e questo forse è il loro valore aggiunto. Se l'amore dunque va a gonfie vele, anche la vita professionale sembra avere dei risvolti importanti. Dopo i rumors delle scorse settimane, è arrivata infatti la conferma della partecipazione all'Isola dei famosi dell'ex tronista che farà il suo esordio proprio oggi, giovedì 25 marzo. Ma non sarà l'unica occasione per seguire da vicino la coppia.

L'ex corteggiatrice ha infatti raccontato in una recente intervesta pubblicata su Novella 2000 che la coppia ha presto parte allo show Mtv Cribs Italia che sarà trasmessa il 31 marzo prossimo. Il format si basa sulla vita reale dei vip che per l'occasione aprono le porte della propria abitazione.

Come ha raccontato la modella ed influencer tutto è nato dal desiderio dei fans di conoscere l'abitazione dove Arianna e Andrea vivono. Da qui la scelta di partecipare al programma. Sarà questa occasione anche per raccontarsi e di condividere la quotidianità.