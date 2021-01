Uomini e donne, tra Armando e Brunilde è scontro infuocato: spunta il giallo del bacio

Armando e Brunilde sono protagonisti di uno scontro accesissimo in studio. Tutto nasce da un intervento della dama del Trono Over la quale chiede spiegazioni ad Incarnato di una mancata risposta ad un suo messaggio inviato durante le feste di Natale. Messaggio che è occasione per ritornare sull'epilogo infelice della frequentazione tra i due.

Armando accusa Brunilde di essere falsa e di aver rilasciato un'intervista per nulla veritiera al settimanale Magazine.

A rincarare la dose ci pesa Tina la quale accusa Brunilde di esagerare dal momento che tra i due ci sono state forse due uscite per cui non capisce il perchè di tale coinvolgimento.

Non solo, Brunilde continua a negare che tra lei ed Armando ci sia stato un bacio e il napoletano si infuria a tal punto che lascia (temporaneamente) lo studio.

Il tempo di sbollire la rabbia e Incarnato rientra in studio ma i toni della discussione non cambiano. Brunilde continua a stare sulla difensiva tanto che Tina le da della ridicola e Armando rifiuta ogni tentativo di approccio della dama.