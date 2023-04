Uomini e donne, Armando in lacrime: stretta di mano con Gianni ma la polemica non si placa

Dopo accesi confronti a centro studio, è la stessa conduttrice a cercare di mediare tra Armando Incarnato e Gianni Sperti. Maria De Filippi lascia i suoi gradini e raggiunge il centro dello studio, accompagnata dall'opioninista che sembra essere ignaro di quanto accadrà. Il confronto tra Armando, Maria De Filippi e Gianni Sperti viene anticipato da un filmato che mostra il cavaliere in lacrime.

Il motivo è semplicemente uno, non accetta di essere infangato con menzogne che a suo aviso non hanno motivo di esistere. Non tollera che gli si venga detto che ha fatto un profilo al Gf, e pretende che Maria De Filippi faccia una telefonata al fine di avere conferma. E quando la conduttrice sottolinea come non sia nel suo interesse farlo, il cavaliere la esorta a fare una telefonata a chi di dovere perchè per lui è una questione di rispetto e dignità.

"È un periodo in cui vengo messo in discussione sotto tanti aspetti - dichiara in lacrime Armando - come papà ("questo mi dispiace", dichiara Maria De Filippi) vengo messo in discussione e non credo di meritarlo...Non è la domanda al Gf in sè per sè, è l'essere messo in discussione in qualsiasi situazione nella mia vita...Io ho dimostrato di poter far a meno di tutti ma la dignità mia non me la dovete toccare".

La parola passa quindi a Gianni Sperti: "Se io penso di te che tu non ti vuoi rapportare e mi sembri non pronto e sei qui a fare altro, ad accusare tutti, e sei arrabbiato con tutti lo penso comunque - sottolinea l'opinionista - detto questo di personale con te non ho nulla, mi alzo e ti stringo la mano, ma questo non cambia nulla, se penserò di te qualocsa di negativo alzerò la mano e lo dirò".

E ae i due sembrano concedersi una tregua è Aurora Tropea a riaccendere il dibattito. La dama sottolinea ancora una volta il fatto che Armando sia una persona cattiva e non in buona fede. Parole che trovano la replica al veleno del cavaliere. La polemica rimane quindi accesa.