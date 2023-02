Uomini e donne, tutti contro Armando: "Tu non cerchi l'amore, fai l'opinionista"

Dal 2019 Armando Incarnato è una presenza fissa nel parterre maschile del Trono over. Dice di essere alla ricerca dell'anima gemella eppure, non si è mai mostrato realmente preso da qualcuna.

Corteggiamenti di lusso

Le sue frequentazioni, seppur costose (come ha rivelato lui stesso in puntata dichiarando di spendere 500/600 euro a settimana per corteggiare le sue dame), si sono fermate dopo un paio di uscite, vuoi perchè la donna che gli si presentava di fronte finiva per essere attacata, vuoi perchè lui non si mostrava realmente preso. Sta di fatto che dall'inizio di questa stagione, di rado si è trovato a centro studio a raccontare delle sue uscite.

Vuoi fare l'opinionista?

A sottolinearlo è Gianni Sperti che, in maniera animata, gli ha segnalato il fatto che sembra più interessato a fare l'opinionista che il cavaliere. Questo perchè nelle ultime puntate si è trovato spesso a commentare le uscite altrui o delle dame con il quale si è frequentato ed ora sono concentrate in altre relazioni. Parole che hanno fatto andare su tutte le furie il napoletano che ha cercato il consenso della conduttrice che invece se n'è tirata fuori, e anzi, ha cercato di far ragionare il cavaliere sulle "accuse" mosse da Gianni Sperti.

Nessuna donna che lo voglia conoscere

Armando si sente attaccato ingiustamente da Gianni Sperti poichè reputa di non essergli simpatico eppure l'opinionista va oltre e dichiara: "Se tutti facessero come te, sarebbero tutti seduti al posto nostro", riferendosi a lui e a Tina. "Non fai che dire che la donna è sbagliata", sottolinea Gianni.

La discussione si accende ulteriormente quando Armando tocca sul personale l'opinionista. "Non c'è mai un sentimento da parte tua, ti devi innamorare", dichiara Gianni "Ma di chi? Di soreta? (in dialetto napoletano)", risponde Armando. Gianni a questo punto si alza in piedi e urla in faccia al cavaliere: "Non ti permettere di mettere in mezzo mia sorella. Non ti devi permettere. Parla a casa tua così, io parlo italiano e sto dicendo che tu qua non fai un ca**o. Dovresti trovare una compagna".

A questo punto, per sdrammatizzare interviene anche la Cipollari che rivolge una domanda alla conduttrice: "Arrivano telefonate per Armando" e Maria, sorridendo, risponde di No.