Uomini e donne, tutte vogliono Armando: alla sua corte torna anche Lucrezia

Il cavaliere partenopeo è "oggetto del desiderio" di ben tre dame ma i rapporti e gli approcci non sono così distesi, soprattutto quando una delle dame pare propendere per il tronista Gianluca

Ritorno a sorpresa di Lucrezia, la bionda dagli occhi di ghiaccio che per un periodo è stata protagonista di un triangolo "amoroso" tra trono Over e e trono classico, ha deciso di superare le difficoltà di un contesto a lei poco consono e tornare in studio per frequentare Armando.

Ritorno che ha stupito piacevolmente il cavaliere che nel frattempo sente Brunilde, frequentzione con molti alti e bassi legati al fatto che lei vede anche altri uomini, e Marianna, giovane campana scesa in studio per lui ma avvicinatasi anche al tronista Gianluca con la quale ha fatto un'esterna e ha riferito in studio di avere una preferenza per lui.

Nonostante questo il ritorno di Lucrezia ha scardinato ogni sicurezza portando la stessa Marianna a chiedere un ulteriore confronto con Armando. Il cavaliere, alla domanda di Maria con chi volesse ballare ha riferito: "Tutte e tre" proprio per la difficoltà di scelta ma al tempo stesso non ha voluto dare una risposta a Marianna che chiedeva di poterlo vedere già la sera stessa. Atteggiamento che lascia intendere il fatto che il partenopeo non voglia precludersi nessuna situazione.