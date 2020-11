Uomini e donne, scoppia la 'rissa' tra Armando e Michele: Roberta rimane a guardare

Che tra i due cavalieri del Trono over non corresse buon sangue non è una novità, ma nella puntata andata in onda martedì i toni si sono fatti più accesi del solito. Nel frattempo Tina e Gianni mettono in discussione il cambio di atteggiamento della Di Padua