Uomini e donne, Armando nella bufera: "Disse che volevo andare a letto con lui solo per mettermi in cattiva luce"

"Lo avevo baciato solo per concludere la serata". Alessandra Di Gianmarco, ex dama del trono over, in una recente intervista rilasciata a Fralof svela dei particolari salienti della sua frequentazione con il cavaliere partenopeo Armando Incarcanto. Abbandonato il salottino Mediaset, la dama fa chiarezza su quanto accaduto con il veterano del Trono over.

Voleva mettermi in cattiva luce

Chiusa la frequentazione con Diego, la dama racconta di essere stata avvicinata da Armando: "Mi ha consolato e mi ha chiesto il numero. Io in un primo momento ho accettato di uscire con lui, ma successivamente ci ho ripensato perché mi piaceva ancora Diego - spiega - Armando ci è rimasto malissimo, ma a me non piace perché è un nullafacente. Alla fine ci sono uscita, ma non ci ho trovato nulla. Mi ha portato a cena nel suo hotel, l’ho trovato molto arrogante, ma alla fine l’ho baciato. Gli ho detto che per un periodo non ci sarei stata perché partivo per le Canarie. Sono convinta che lui lo ha raccontato alla redazione, volendomi mettere in cattiva luce. Lui durante l’ultima puntata ha detto che io gli avevo fatto capire di voler andare a letto con lui, ma in realtà io lo avevo baciato solo per concludere la serata".

Ha chiuso con me di punto in bianco

Diverso il ricordo della sua frequentazione con Diego: "Era partita bene, lui mi ha tenuta ed era molto preso da me - sottolinea - Dopo quattro giorni è venuto a salutarmi all’aeroporto di Ciampino insieme a mia figlia e mia sorella [...] Poi è andata male, non gli è piaciuta la parte di me ragazzina che era in vacanza a Lisbona, ma ci sono tante parti di me oltre quella. Poi diceva che parlavo con gli altri, ma era solo una questione di educazione, rispondevo alle domande che mi facevano quando ero davanti alla macchinetta del caffè. Lui aveva problemi di fiducia, era geloso, io mi sono anche limitata nell’uscire nella mia città in quel periodo. Lui ha chiuso con me di punto in bianco in centro studio".

Ed infine sottolinea come, a suo avviso: "Armando è uscito con me esclusivamente per fare una ripicca a Diego".