Uomini e donne, Armando "usato": le scuse a Valentina

Il cavaliere napoletano fa chiarezza su una situazione ambigua venutasi a creare in studio e che ha visto coinvolta una dama del Trono over

"Sono stato usato per far parlare di lui in trasmissione". Armando Incarnato, durante l'ultima puntata di Uomini e donne, chiede la parola in studio per poter fare chiarezza su una situazione ambigua che si era creata con Valentina, dama del Trono over.

Nelle scorse puntate, Armando aveva infatti accusato Valentina di aver coperto un altro cavaliere non raccontando di aver avuto incontri intimi con lui. Dopo la trasmissione però il parrucchiere napoetano è stato raggiunto telefonicamente dall'uomo che ha ammesso di averlo "usato" per far parlare di lui in trasmissione e coinvolgendo Valentina: "Ho rischiato di far passare un’immagine diversa di te”, spiega Armando.