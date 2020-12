Uomini e donne, colpo di scena: Armando vuole 'sfilare' la giovane Valeria al tronista

Nel bel mezzo di un confronto tra il cavaliere napoletano e Lucrezia viene chiamata in causa la corteggiatrice di Davide. Un gioco di sguardi in studio che non è passato inosservato

Il ritorno in studio di Lucrezia, dichiaratasi per Armando, sembrava essere preludio di una svolta per il cavaliere da tempo alla ricerca di una dama e invece, spunta una nuova dama. Nel bel mezzo di un confronto con la bionda romana infatti, il cavaliere fa presente di aver messo gli occhi anche su Valeria, corteggiatrice del tronista Davide Donadei.

Il cavaliere, in più occasioni, ha rivolto il suo sguardo alla giovane che si è detta lusigata perchè lo reputa un bell'uomo ma per lei la cosa finisce lì in quanto interessata solamente al tronista.

Armando spende parole importanti per la giovane: "É molto bella, ha solo 23 anni, ma la vedo donna", dichiara in studio cogliendo in contropiede anche la stessa conduttrice che non aveva notato nulla.

Lucrezia non vive bene la situazione e fa presente ad Armando che non vuole essere presa in giro, il cavaliere dal canto suo incassa (seppur con riserva) il non interesse di Valeria ma il punto di domanda sul prosieguo della frequentazione con la romana dagli occhi di ghiaccio, rimane.