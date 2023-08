Arrestato ex corteggiatore di Uomini e Donne: la precisazione della produzione

"Il signor Marco Arduini risulta in sole due puntate nel 2017 e alla sua seconda partecipazione venne allontanato". Betti Soldati, responsabile dell'ufficio stampa dei programmi di Maria De Filippi, puntualizza con un tweet come l'ex corteggiatore finito in manette con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni, abbia in realtà preso parte solo a due puntate e non abbia fatto un percorso vero e proprio all'interno del programma.

L'accostamento del suo nome al programma Mediaset non è stato infatti ben accolto.

Il 45enne, originario di Roma, partecipò alla trasmissione televisiva cinque anni fa. Dopo aver allacciato una relazione con una 19enne conosciuta in un albergo di Riccione, dove entrambi lavorano da circa un anno, sono iniziati i momenti di tensione degenerati poi con le minacce oltre che violenze fisiche. Quindi pedinamenti, telefonate e messaggi sino al momento in cui la giovane ha trovato il coraggio di denunciare quanto le stava accadendo.