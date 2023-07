Uomini e donne, Deganello mamma single attaccata sui social: "Ti sei fatta mettere incinta ingannandolo"

Ennesimo attacco social nei confronti di Vittoria Deganello, oggi mamma single di una bimba (Ginevra) nata dalla relazione extraconiugale con il calciatore Alessandro Murgia, che, data la gravità del contenuto, al silenzio ha preferito replicare attraverso una stories su Instagram. L'ex corteggiatrice viene accusata di narcisismo da un utente che si dice convinta che il suo non sia altro che un piano ragionato. "Povera bambinia, mi fa una pena - scrive - figlia di una madre egoista [...] Godo che lui ti ha solo usata e ciaone! Il arma esiste eccome! amerà per sempre sua moglie tu sei stata solo un divertimento e penso che ti sei fatta mettere ncinta ingannandolo, che vergogna pensare di mettere al mondo con bambino con questa superficialità in solo due mesi di frequentazione".

L'utente accusa poi Deganello di usare la figlia, esponendola quotidianamente sui social: "Non è assolutamente amore materno - scrive - una mamma che ama proteggerebbe e ne custodisce gelosamente i momenti intimi del proprio cucciolo..." E ancora: "Hai questa bambina come un trofeo un traguardo raggiunto questo non è l'amore vero e pulito di una mamma".

L'influencer, difronte a questi attacchi gratuiti, non è rimasta in silenzio: "Fai schifo tu e le persone che hanno messo like a questo commento abominevole - ha scritto sui social - farò di tutto purchè mia figlia cresca in un mondo dove non debba mai avere a che fare con persone come te".

Poco si sa sull'interessamente o meno del papà, nei confronti della piccola. Nonostante i followers chiedano spesso spiegazioni, Vittoria Deganello ha sempre tagliato corto sull'argomento, limitandosi a poche parole che sottolineano la distanza tra i due. Il calciatore sembra essere tornato dalla moglie e dai figli ma di pubblico, ancora nulla.