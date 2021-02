Uomini e donne, Aurora Tropea: il caso dei "filmini hot" finisce in tribunale

L'ultima sua apparizione in studio risale a qualche settimana fa. L'ex dama del Trono over, spesso al centro di furiose liti in studio, decide di denunciare l'accaduto appellandosi a quel rispetto nei confronti delle donne, che spesso viene a mancare

Dopo un periodo di silenzio, Aurora Tropea torna sui social e sgancia la bomba: "Ho sottoposto i fatti alle autorità per farne valutare la rilevanza e non lasciar correre". L'ex dama del Trono over si riferisce all'ultima delle sue apparizioni in studio quando Giancarlo, cavaliere con il quale ha vissuto una frequentazione burrascosa, ha mostrato dei filmati di momenti intimi condivisi con la dama.

Episodio che non è certo passato inosservato e che ha portato la romana ad agire per vie legali, come donna e per le donne. Anche la giornalista Selvaggia Lucarelli era intervenuta sull'accaduto mettendo sotto accusa gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Il percorso di Aurora nel programma non è certo stato soft. Più volte attaccata in studio per le sue esternazioni, per i suoi gesti, definiti "aggressivi", ha rincorso un rapporto, un amore, che non è mai decollato o meglio, è andato a senso unico.