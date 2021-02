Uomini e donne, Aurora assente dopo il caso dei "filmini piccanti": Giancarlo prova a rimediare

Aurora non si presenta in studio dopo essere stata accusata di aver prodotto dei filmini "piccanti" per sedurre il cavaliere ma torna ad essere al centro della scena

"Sono andato oltre e me ne scuso". Giancarlo cerca di stemperare gli animi dopo la puntata "ad alta tensione" che l'ha visto nuovamente al centro della scena con Aurora. La bionda romana non è presente in studio ma Giancarlo ci tiene a precisare: "Sono andato a toccare i sentimenti delle persone, nella fattispecie la mamma di Aurora", spiega il cavaliere che continua ad avere un atteggiamento piuttosto ambiguo in tutta questa vicenda. Dai social Aurora risponde con una stories dove scrive: "Mio nonno diceva: peggio la toppa del buco..vergognoso".

Che il rapporto tra i due sia stato carico di tensione non è una novità ma quello accaduto nella puntata andata in onda mercoledì è parso toccare un punto di down senza eguali.

A puntare il dito contro Aurora ancora una volta è stato Giancarlo, convinto che dietro alla valanga di insulti e minacce ricevuti ci sia lo zampino della romana. Da qui si innesca una discussione accesissima nella quale si inserisce anche Armando il quale dichiara di aver scoperto, tramite l’ex fidanzato di Veronica Ursida, che Aurora e l'altra dama si sono creati del fake per commentare a proprio favore e insultare l'opinionista Gianni Sperti e tutti coloro che le criticano. Accuse che vengono rispedite al mittente ma Giancarlo rincara la dose.

Prima rivela che Aurora gli avrebbe chiesto di aspettare per lasciare il programma, in funzione di un ritorno in studio dell'amica Veronica (Ursida) poi dichiara di essere in possesso di filmini osè dove la Tropea fa di tutto per stuzzicare l'attenzione del cavaliere: “Ti devi vergognare, te ne devi andare! Non avrei problema a dire le cose se le avessi fatti, ammetti di aver detto una bugia!”.