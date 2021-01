Uomini e donne, la furiosa lite tra Aurora e Giancarlo: "Sei un ometto"

Ennesima discussione accesa tra la dama e il cavaliere del Trono over. Il problema questa volta nasce dalla scelta del romano di uscire anche con un'altra donna

Ancora una volta lo studio di Uomini e donne è palcoscenico di un'accesa discussione tra Aurora e Giancarlo. La donna lamenta il fatto che la situazione che si è venuta a creare dopo la decisione di Giancarlo di conoscere Alessandra l'ha portata a ricredersi. Volano parole pesanti in studio, Aurora arriva a dirgli: "Continua a far suonare il flauto alle altre", "Io non sono una bambola" e a tal proposito gli regala una bambola (con le labbra a canotto) chiaro riferimento ad Alessandra.

Giancarlo, nonostante venga messo continuamente in dubbio da Gianni che lo vede "costruito e in accordo con Aurora di recitare una parte", perde le staffe: "Sono stanco di ricevere offese", dichiara il cavaliere.

Nonostante l'uomo provi a far ragionare Aurora, la romana si infiamma ancora di più: "Mi sono infatuata di questo uomo, ci ho provato ma io non sono la ruota di scorta di nessuno. Qui è una persona e fuori è un altro: sei un ometto".

La frequetazione tra i due sembra quindi essere arrivata al capolinea, salvo nuovi colpi di scena.