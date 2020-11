Uomini e donne, si mette male per Aurora-Giancarlo: è tutta una messinscena?

L'opinionista continua ad insinuare che la frequentazione tra la dama e il cavaliere del Trono over fosse studiata a tavolino. Nonostante i due mettano a disposizione i telefonini e da lì non emerga nulla di anomalo, l'opinionista si rifiuta di porge loro le scuse perchè convinto del fatto suo

La storia, apparentemente finita, tra Giancarlo e Aurora non convince Gianni Sperti.

Durante la sfilata del Trono over, a pochi giorni dalla puntata d'addio tra il cavaliere e la dama, Aurora ha ammiccato al romano e lui ha valutato l'interpretazione della "ex" con un 10, atteggiamento che non è passato inosservato e che ha portato l'opinionista ad insinuare che tra i due ci fosse una sorta di accordo e che la loro frequentazione fosse tutto fuorchè vera.

I due anni messo a disposizione dell'opinionista i telefoni cellulari. Scorrendo nelle chat Gianni non ha trovato nulla di che e a fronte della sua invadenza hanno dichiarato: "Adesso però devi chiederci scusa". Scuse che però non arrivano perchè l'opinionista è convinto del fatto suo: "Tu hai fatto l'attore fino a mo' perchè non ti piace e hai fatto finta che ti piacesse, lei fa finta di cadere dal però perchè secondo me una donna lo percepisce. Se volete le scuse ve le faccio ma avete finto".

Insinuazioni che comunque non motificano il contesto: a Giancarlo fisicamente non fa impazzire Aurora, il coinvolgimento era forse di testa ma è sfumato dopo poche uscite.